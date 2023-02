Kaolack : La municipalité dote le marché central d’extincteurs

Le marché central de Kaolack dispose désormais d’extincteurs. Le maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup, a dégagé une enveloppe de 3 millions FCFA pour mieux sécuriser ce lieu de commerce. Des installations pour parer aux incendies qui surviennent fréquemment dans les marchés. ‘’Je suis là pour le bien de la population. Mon devoir est de vous servir et de répondre aux besoins de la population », a déclaré Serigne Mboup. Il lance un appel aux commerçants établis au marché central de Kaolack, de préserver les outils mis en place. Le commandant des sapeurs-pompiers de dire qu’après avoir rencontré le maire Serigne Mboup, il a pris la décision d’installer un premier jet de bouches d’incendie au nombre de 37 et un service de surveillance. Le Maire Serigne Mboup promet de travailler pour que le marché réponde aux normes de sécurité.



Ainsi, il a posé la première pierre pour la réfection des toilettes du marché central de Kaolack. Pour ce projet estimé à 25 millions FCFA, il a déjà dégagé un montant d’un million pour le démarrage des travaux. ‘’Sachant que le budget n’est pas encore disponible, j’ai donné un million FCFA, pour que les travaux démarrent. L’entreprise qui a gagné le marché a obtenu les moyens nécessaires pour débuter ces travaux. C’est déjà quelque chose’’, dit-il.



Serigne Mboup a, par ailleurs, appelé ces commerçants venus l’accueillir en masse, avec des brassards blancs et des applaudissements, à ne pas s’engager dans des bras de fer. Ce, pour les inciter à œuvrer en toute responsabilité, face à ses détracteurs qui cherchent toujours à manipuler l’opinion.