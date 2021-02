Kaolack : Serigne Mansour Niass repose au cimetière de Médina Baye

Le fils de Serigne Mamoune Ibrahima Niass a été inhumé ce mardi à Médina Baye après la prière de Takoussane. La cérémonie de levée du corps a vu la présence du khalife de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass, de l'imam de la grande mosquée, et des membres de sa famille.Décédé lundi dernier à Dakar, suite à une crise cardiaque, Serigne Mansour Niasse a rejoint sa dernière demeure devant une foule immense.Les disciples étaient venus de toutes les contrées du Sénégal pour rendre un dernier hommage à leur guide et leader. Ce petit-fils de Cheikh Ibrahima Niasse et président du parti Rassemblement pour le peuple était âgé de 46 ans.Selon les témoignages des uns et des autres, il est à noter que, le religieux, de son vivant, avait pris en charge tous les besoins du parti mais également ceux de son entourage.