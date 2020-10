Karim arrêté après avoir brûlé le drapeau français : Les révélations de Me Khouraychi Ba

"Nous ne renoncerons pas aux caricatures". Cette phrase du président français continue de susciter l'ire du monde musulman. Les réactions sont diverses et variées. L'activiste Abdou Karim Sall et certains de ses camarades ont brûlé le drapeau français. Ils sont présentement en garde à vue.Leur avocat, Me Khouraychi Ba, revient sur ce qui leur est reproché et fait une petite projection sur la suite.