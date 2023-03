Kédougou : 1 050 cases réduites en cendres dans un incendie à Bantaco

Un incendie s’est déclaré ce vendredi aux environs de 12 h 30 à Bantaco, une localité située dans la commune de Tomboronko, dans le département de Kédougou. C’est dans la concession de Mamadou Ba que le feu a pris départ, avant de se propager à travers tout le village, sous l’effet du vent.





Des sources contactées par Seneweb dans le village révèlent que l’incendie est parti de la cuisine de Mme Ba qui avait juste fini de préparer le repas.

Ainsi, 1 050 cases sont parties en fumée. Des dégâts matériels énormes estimés à plusieurs millions de nos francs. Mais aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou pour incendie involontaire d’habitation. Pour l’heure, les hommes en bleu sont en train de procéder à l’identification et au recensement des victimes.

Aujourd’hui, les incendies sont récurrents dans les sites d’orpaillage avec leurs lots de dégâts.

Il ne se passe plus une semaine sans que ces feux d’habitation ne soient signalés dans ces habitats spontanés communément appelés ‘’Niaffa’’.