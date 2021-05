KEDOUGOU : Tout savoir sur les ouvrages hydrauliques qui seront inaugurés par le Président Sall

C’est la fin d’une époque difficile pour les populations de la ville de Kédougou. L’inauguration du nouveau système de production d’eau potable par le président de la République, Macky Sall, ce lundi 31 mai 2021, marque une nouvelle ère.En effet, le phénomène de la baisse des nappes, consécutive à la baisse du niveau du fleuve Gambie en saison sèche, réduit la production destinée à la consommation humaine.Le nouveau système hydraulique est innovant. L’eau est prise à Itato, localité située à une dizaine de kilomètres de Kédougou.Cette eau brute est transportée dans une conduite sur 12,9 kilomètres avant d’être potabilisée par la station de traitement aux équipements modernes.Aujourd’hui, les conditions d’accès à l’eau potable sont nettement améliorées après les travaux réalisés par la SONES pour le compte de l’Etat du Sénégal et sous l’autorité du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement.En plus de la station, la SONES y a réalisé un château d’eau de 500 m3 et un réservoir au sol de 600 m3, portant la capacité globale de stockage de la ville à 1450 m3 contre 350 m3 avant. Afin de favoriser le bénéfice le plus large de ces volumes mobilisés, un programme d’extension de réseau dur 10 kilomètres est en cours.Tout cela, à la plus grande satisfaction des bénéficiaires (voir vidéo). Ce qui satisfait le Directeur Général de la SONES, M. Charles Fall : « La République s’occupe de ses citoyens habitant Kédougou dans le domaine très sensible de l’eau potable.Une demande sociale très forte vient de trouver une solution grâce à la politique sociale inclusive du chef de l’Etat, Monsieur Macky Sall. L’impact social est formidable car les populations ont de l’eau potable en quantité et en qualité.Cela a une incidence positive sur la qualité de vie et les activités génératrices de revenus. Telles sont les instructions que nous recevons tous les jours du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Serigne Mbaye Thiam.»