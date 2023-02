KEITHZY - ROCK WITH ME

De son vrai nom BALLA KEITA, Keithzy est un rappeur sénégalais né en France en 1983, de parents sénégalo-maliens. Keithzy, son nom de scène, est tiré de son nom de famille Keita.





Les thèmes abordés dans la musique de Keithzy sont ceux de la vie en général, du vécu de l’artiste et des relations hommes-femmes telles qu’elles se présentent dans le monde actuel. Keithzy a grandi à Dakar, la capitale du Sénégal. C’est en 2001 qu’il s’envole pour la France ou il est enrôlé dans l’armée. Il n’y fera que deux ans en tant que volontaire.





A sa sortie, en 2003, Keithzy accumule quelques boulots par ci par la avant de partir à nouveau, et cela pour New York en 2005. Le déclic s’opère a Harlem ou il s’installe car les conditions de vie étant difficiles, Keithzy ressent le besoin d’écrire, d’exprimer son ressenti, de partager ses émotions, bref, d’être un témoin de son époque. C’est ainsi que sa passion pour la musique éclot et qu’il envisage une carrière internationale. En 2009, Keithzy retourne en France.





En 2010, Keithzy sort son premier single et clip vidéo «Fallin’» réalisé dans la ville de Lyon par Alexandre Kosmakis connu pour son travail avec Luc BESSON le réalisateur et le célèbre rappeur français ROHFF. Ce premier produit lui ouvre les portes des scènes Hip Hop françaises (show-cases, concerts, festivals...).





En 2011, Keithzy met sur le marché son deuxième single «Trippin’» accompagné d’un clip vidéo réalisé dans les iles Canaris en Espagne par le même réalisateur, Alexandre Kosmakis qui a par ailleurs décidé de soutenir l’artiste dans sa carrière. Il faut noter que l’ambition première de ce jeune artiste obstiné et humble, est d’acquérir la même notoriété sinon plus que celle de la star planétaire Akon.





En Novembre 2011, Keithzy décide de revenir aux sources en retournant au Sénégal, terre de ses ancêtres car comme il le dit si bien « Pour arriver à ses fins, il faut partir du commencement!» En 2012, il collabore avec le Groupe Bidew Bou Bess sur une de ses chansons Jarabinala qui fut bien accueilli par le public Sénégalais surtout avec la Vidéo réalisée par le Réalisateur Sénégalais Gaby.