Keur Massar : Ndèye Saly Diop Dieng à l'écoute des sinistrés

Le ministre de la Famille, de la femme, du genre et de la protection des enfants a rendu visite aux familles de Keur Massar impactées par les inondations.Ndèye Saly Diop Dieng a démarré par une visite du site de recasement de ladite localité. C'était aussi l'occasion pour les sinistrés d'échanger avec le ministre sur leurs nombreuses préoccupations.Cette dernière a promis de transmettre tous ces plaidoyers au président de la République sans oublier de rappeler les efforts déjà consentis par l'État du Sénégal dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, qui est toujours en vigueur pour soulager les populations.« Nous avons en partage la certitude que les inondations seront bientôt derrière nous et un vieux souvenir dans notre pays, avec la mise en œuvre des importants projets inscrits dans le Programme décennal de gestion des inondations, dont la poursuite accélérée se traduira par : un programme spécial de 30 milliards de Fcfa sur financement de la Banque mondiale et un renforcement des ressources de l’Office national de l’Assainissement d’un montant de 13 milliards du budget national pour les besoins de l'interconnexion de l'ensemble des projets et des acteurs », a-t-elle soutenu.A en croire Ndèye Saly Diop Dieng, la départementalisation de la localité devra conduire à plus de cohérence territoriale et un renforcement de la gouvernance sur les questions de planification, d'aménagement et d'urbanisation.A cette occasion, un important lot de denrées alimentaires leur a été remis par le ministre.