Keur Moussa : La population réclame 201 ha à l'archidiocèse de Dakar et 900 ha à la famille Filfili

Les populations de Keur Moussa, dans le département de Thiès, sont sorties massivement, ce dimanche 30 juin 2024, à travers une grande marche pacifique, malgré la canicule, pour manifester leur mécontentement face à «la volonté de l'archidiocèse de Dakar et de la famille FILFILLY de les spolier de leurs terres». Elles se veulent catégoriques : «Nous ne comptons pas laisser-faire. Et il va falloir passer sur les cadavres de plus de 20.000 âmes».







Pour rappel, un différend avait opposé FILFILLY et les habitants de Keur Moussa à la fin des années 80 et au début des années 90. L'affaire fut portée au tribunal de Thiès par FILFILLY qui a été débouté. La population de Keur Moussa s'était levée comme un seul homme pour combattre toute forme d'occupation de leurs terres. Plus de trois décennies après, la mobilisation ne faiblit pas.