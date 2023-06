Khaby Lame se fait "exploser" la tête lors d’un match de charité avec Ronaldinho et Okocha

Le stade Exploria d’orlando en Floride (USA) a accueilli une constellation d’ex-stars du football mondial, le samedi 24 juin dernier. C’est à l’occasion d’un match de charité intitulé «The Beautiful Game». Outre les Brésiliens Ronaldo, Ronaldhino et Roberto Carlos, on reconnaissait d’autres figures bien connues du «Joga Bonito» comme le Nigérian Augustine Jay Jay Okocha et le Colombien Carlos Valderrama.





Un geste manqué assez cocasse





Ils avaient à leurs côtés un autre amoureux du football, mais qui est plus connu sur Tik Tok que sur le rectangle vert. C’est bien entendu Khaby Lame, la star italienne des réseaux sociaux. Le tik-toker était dans l’équipe de la légende brésilienne Ronaldinho. Au cours du match, Khaby a eu l’occasion de divertir ses partenaires. En effet, le jeune homme a été l’auteur d’un geste manqué assez cocasse.





Alors qu’il tentait de réceptionner un centre de Ronaldinho, l’Italien prend la balle en pleine tête. L’ex-star du FC Barcelone et Ronaldo "El Fenomeno" arboraient un sourire amusé après ce geste manqué.





«Au début du match, j’ai dit à @Ronaldinho: "Assure-toi que si tu dois compter sur quelqu’un, ne me passe pas le ballon ! hahahahaha. Je ne suis bon qu’à la course !"





«J’ai passé un très bon moment avec vous les gars et je suis fier de pouvoir dire un jour à mes enfants que Ronaldinho m’a fait un centre et j’ai eu la balle dans la figure», a écrit Khaby Lame sur son profil Tik Tok.





Notons qu’il a, au cours de la rencontre, aidé un fan de Ronaldinho à avoir la signature de son idole sur un maillot.