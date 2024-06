KHADY - PARANOÏA

Khady , née à Mantes la jolie en France dans le 78. Elle débute le chant à l'âge de 9 ans.





Elle fait sa 1 er scène à 11 ans lors d'un spectacle de fin d'année organisé par son professeur de music au collège.





Khady grandis avec les influences rnb soûl et pop. Les artiste tel que Beyonce , Jazmine Sullivan ou encore Demi Lovato l’inspire et la motive à vouloir faire de la music son métier.





C’est en 2014 qu’elle tente sa chance à Paris en faisant des concerts dans des endroits tels que le new morning, le bizzar't , l'étage le réservoir etc.. ou elle se fait repérer par les créateurs du plus grand concours soul parisien qui se nomme le sankofa soûl contest où elle ira jusqu’en finale .





Continuant ses covers sur internet, c’est en 2016 que Khady se fait repérer sur Facebook par l'équipe chargée de casting de The Voice France ou elle intègrera l'équipe de Florent pagny.





Après la sortie de cette émission, elle se fait repérer par des beat maker et des producteurs qui souhaitent collaborer avec elle pour consolider une carrière . C’est en 2019 qu’elle lance en indépendant sur les plateformes son premier EP qui s’intitule « origami » au influence rnb et trap.





En 2020 elle sortiras un morceau qui s’intitule Dont kill my vibe aux influences rnb composer par le célèbre artiste Richie beats. Ce morceau sera le plus écouter de Khady ou il entreras dans les radios locales.





En parallèle de la réalisation de son deuxième EP qui sortira courant 2023, Khady a intégré le casting de la comédie musicale Black Legends à succès ou elle interprète le rôle principal des chanteuse iconic tels qu’Aretha franklin, Billie Holliday ou encore Whitney Houston .. Elle ce produit actuellement du jeudi au dimanche au théâtre bobino.