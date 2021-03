Khalifa Sall à Ousmane Sonko : « J’avais dit que tu ne devras jamais être le troisième...

L'ancien maire de Dakar Khalifa Sall n’a pas été avare en éloges devant son hôte du jour Ousmane Sonko, le leader de Pastef venu lui rendre visite après les émeutes qui ont secoué le pays.« J’avais dit que tu ne devras pas être le troisième », a-t-il dit, faisant allusion à son propre emprisonnement par le régime et à celui de Karim Wade, exilé depuis sa sortie de détention.Khalifa Sall a loué les qualités du leader de Pastef et appelé à l’unité des partis politiques de l’opposition, de la société civile et des acteurs de développement.