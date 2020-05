Khalife de Léona Niassène : "On ne fermera pas la mosquée, on attend les policiers de pied ferme"

Le khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass "Oumayma", n’a pas apprécié la convocation, ce 8 mai, de l’imam Serigne Mouhamed Niass, par la police centrale de Kaolack pour avoir dirigé la prière du vendredi.





De retour du commissariat, le marabout a haussé le ton et mis en garde.





"On ne fermera pas la mosquée, on attend les policiers de pied ferme", a-t-il déclaré devant ses talibés non sans lancer un "message" au président de la République Macky Sall, dans cette vidéo.





Pour rappel, après audition, l’imam de la grande mosquée a finalement été libéré.