Kim Kardashian fait un don à une ONG pro-Arménie en marge du conflit au Nagorny Karabakh

NAGORNY KARABAKH - “Malgré la distance qui nous sépare, nous ne formons qu’une seule grande nation arménienne.” Alors que le couvre-feu fragile passé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh n’est pas respecté, les populations locales continuent de souffrir des affrontements. Et depuis Los Angeles, Kim Kardashian compte leur venir en aide, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article.



Ce samedi 10 octobre, la star de téléréalité était le visage d’une grande levée de fonds au profit d’Armenia Fund, une ONG américaine qui prévoit de venir en aide aux victimes du conflit en fournissant notamment de la nourriture et des médicaments.



Et pour marquer le coup, la célébrité d’origine arménienne par son père a décidé de donner un million de dollars à l’organisation. “Je vous invite à faire comme moi”, lance-t-elle à ses 189 millions de followers. “Que ce soit en parlant de la situation, en publiant sur les réseaux sociaux ou en donnant ne serait-ce qu’un dollar, tout ce que vous pouvez faire est utile.”



Elle ajoute que ses pensées vont aux “braves hommes, femmes et enfants”, victimes de la situation.