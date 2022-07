King Barra, Aar Senegal, Reggae, Musique, Senegal

Parce que j’aime mon peuple et mon pays: AARons notre Démocratie et la Stabilité de notre Sénégal avec AAR Senegal.





Je le résume dans “AARU mbaa WAARU”. AARons nos 2 mandats présidentiels et Jamais de 3ème mandat.





Il est bien claire qu’Aucun développement n’est possible sans la paix et certaines valeurs de nos dirigeants qui ont noms : Crédibilité, probité, respect de la parole donnée et de nos institutions, et l’amour du peuple et de la patrie sans faille et l’abnégation au travail.







Chers politiciens, Aimez le peuple et pas le pouvoir et ne nous vendez plus du vent. Surtout, personne ne doit plus mourrir pour votre amour du pouvoir et nul n’a le droit de brûler ou d’embraser notre Sénégal.





Si le pouvoir de l’amour que vous avez pour le pays et le peuple l’emporte sur votre amour du pouvoir alors, ce pays sera toujours un havre de paix. Nous ne voulons plus d’un Sénégal émergent qui n’émerge pas, mais d’un Sénégal développé.





En définitive, développer et sauvegarder c’est à dire “AAR” nos ressources naturelles, la santé, l’éducation, l’artisanat, la pêche, l’agriculture et l’élevage pour une souveraineté alimentaire dans un État de droit avec une justice debout et des lois qui s’appliquent erga omnes, serait le début d’une place de choix du Sénégal au concert des nations.





Cette fois-ci, avec les leaders de AAR SÉNÉGAL et le contrat de législature qu’ils nous proposent, nous avons la chance d’avoir et l’alternance et l’alternative dans notre pays d’abord au soir du 31 Juillet 2022 en fin aux présidentielles de 2024 inchaAllah. Dieu protège le Sénégal et l’Afrique.





King Barra





King Barra - AAR Senegal