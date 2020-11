KMS3 : Le Dg de la SONES annonce la date de mise en service des ouvrages

Le manque d'eau potable dans certains quartiers de Dakar et sa banlieue ne sera bientôt qu'un vieux souvenir pour les populations. Parce que, les différents chantiers de la troisième usine de traitement et de pompage d’eau potable de Keur Momar Sarr sont en phase finale. Il ne reste que l'ultime étape cruciale à savoir : l'installation des équipements et les essais techniques.En effet, après les travaux de raccordement de la ligne Haute tension (Ht) pour une meilleure autonomie en matière d'alimentation en énergie électrique, la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) a organisé, ce jeudi 19 novembre 2020, une visite guidée sur le site de KMS3 afin de constater de visu l'état d'avancement des travaux au niveau de chaque chantier.A l'issue de cette visite, qui a noté la présence du Directeur général de la Sones, Charles Fall, de la Directrice générale de Sen'eau, Mme Jany Arnal, ainsi que leurs collaborateurs et des associations sénégalaises de consommateurs et des délégués de quartier de Dakar et Thiès, le patron de la Sones a annoncé que cette nouvelle usine d’eau de KMS3 sera fonctionnelle avant la fin du premier trimestre de l'année 2021.