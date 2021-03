Kolda : Abdourahmane Baldé réalise une promesse de Macky Sall en offrant un véhicule de type 4/4 à l’Imam Ratib

Après le recrutement de la vendeuse de corde comme responsable commerciale dans son Cabinet, un C.D.I pour Laye Kouyaté, capitaine de l' ASK et figure emblématique du foot koldois, Abdourahmane Baldé, par ailleurs PDG de AB PARTENERS et président du Mouvement Kolda Debout s'est encore signalé en offrant un véhicule à l'Imam Ratib Thierno Alassane Tall de la grande mosquée de Kolda.





La cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de la grande mosquée de Kolda ce vendredi 26 février après la prière de 14h.





"J'étais meurtri de voir ce guide religieux monter sur une moto jakarta pour venir diriger la prière. C'est pourquoi je lui ai fait ce don de véhicule pour lui faciliter les déplacements qu'il effectue dans le cadre de ses missions quotidiennes", a indiqué le généreux donateur Doura Baldé lors de la cérémonie.





C'est une promesse du Président Macky Sall qu'il vient de réaliser avec son autorisation.





Ce n'est pas tout. Le patron du MKD a décidé d'engager à ses frais un chauffeur qui se chargera de conduire l'Imam. Le guide religieux va en outre bénéficier de 1000 litres d'essence, a promis M Baldé.





Thierno Alassane Tall se réjouit de ce geste. Il ajoute que ce véhicule vient aussi soulager toutes les personnes qui le soutenaient financièrement pour lui payer le billet de taxi ou de mototaxi lors de ses nombreux déplacements.