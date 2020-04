L'ARS Paca dément l'affirmation de Raoult sur la fin de l'épidémie à Marseille

SANTÉ - "Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement." Voilà comment débute la dernière vidéo publiée par Didier Raoult, le directeur de l'IHU Méditerranée, à Marseille, au sujet de la propagation du coronavirus dans la ville.





"Il est possible que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas", poursuit le docteur controversé, dont le président de la République Emmanuel Macron a vanté les mérites ce mercredi 15 avril. "C'est assez banal", ajoute-t-il évoquant la perspective de la disparition de l'épidémie au printemps; ce qui arrive avec certains virus.





Nouveau bulletin d'information scientifique : Coronavirus, recul de l'épidémie à Marseille.https://t.co/mpLy0itrcq — Didier Raoult (@raoult_didier) April 14, 2020 Une affirmation que le microbiologiste étaie pendant une dizaine de minutes, sur fond de chiffres et de courbes, évoquant par exemple la baisse du nombre de cas détectés chaque jour (368 au maximum, contre entre 60 et 80 en ce moment). Il insiste notamment sur les personnes venues se faire dépister alors qu'elles étaient asymptomatiques, et chez qui les cas positifs diminuent.





"Tout à fait prématuré"





Pour autant, cet enthousiasme semble "tout à fait prématuré" pour d'autres acteurs du secteur médical local, au premier rang desquels le directeur général de l'Autorité régionale de Santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Philippe de Mester.





Interrogé par France Bleu sur les dires de Didier Raoult, il nuance sans ambages: "Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression." Et d'ajouter qu'il est bien trop tôt pour pronostiquer une éventuelle fin de l'épidémie. "Nous n'en savons rien."





Et le patron de l'ARS Paca d'appeler les habitants de Marseille et plus largement les habitants de la région à ne surtout pas se relâcher pour éviter une deuxième vague de contamination. "Je n'ai peut-être pas la notoriété du Professeur Raoult mais il faut être très sérieux sur les mesures de confinement. C'est que comme ça qu'on y arrivera", ajoute Philippe de Mester.