L'eau douce coule à Mbacké: La Sen'Eau et les habitants satisfaits de la mise en service du système de production de Sadio

L’eau potable et douce coule dans la commune de Mbacké. La mise en service du système de production et de transfert d’eau à partir de Sadio, une localité située à 55 km a mis fin à un cycle. Bien avant la construction de cet ouvrage, en plus des pénuries, la qualité de l’eau consommée par des populations n’était pas des meilleures.





Le 28 janvier 2024 marque aussi l’arrêt définitif des anciens forages de Mbacké. L’eau produite à partir des installations de Sadio est une eau douce, potable, de bonne qualité qui ne présente aucun paramètre supérieur aux valeurs-guides de l’OMS





Ce système permet d’alimenter la localité de Mbacké en eau de qualité et en quantité suffisante.





En plus de Mbacké, les localités de Sadio, Taïf, Baïla, Ndiourour, Pofdy et Darou Rahmane.





Dans un entretien accordé à Seneweb, le Directeur régional de Sen'Eau à Diourbel, Goumba Ndiaye a tiré un bilan très satisfaisant quelques mois après la mise en exploitation de la station de pompage de Sadio. M.Ndiaye a également annoncé de bonnes nouvelles pour les populations de Diourbel.





Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous :









Ravitaillée en eau douce, Mbacké exprime toute sa satisfaction à Sen'Eau





Les habitants de la commune de Mbacké ont poussé un ouf de soulagement suite à l'inauguration de ce bijou réalisé par le gouvernement du Sénégal à travers la SONES. Ils ont exprimé leur satisfaction à la Sen'Eau. Seneweb a effectué un micro trottoir dans certains quartiers de Mbacké.





Voici les témoignages des populations sur l'impact positif du système de transfert d’eau douce à Mbacké.