L'énorme embrouille entre Piqué et Griezmann : "La chtte à ta mère..."

Le FC Barcelone s'est fait laminer par le PSG au Camp Nou. Et sur le terrain, l'ambiance n'était pas au beau fixe entre les joueurs blaugrana, la preuve avec cet extrait entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann. A la 40e minute, alors que le score était de 1-1, on a pu entendre, via les images diffusées par RMC Sport, le défenseur central râler sur le positionnement de ses coéquipiers, en ciblant notamment Griezmann.











« On est trop hauts putin de mrde », hurle-t-il. « Tranquille, tranquille, arrête de crier, tranquille », répond l'international français. Ce à quoi Piqué répond : « Griezmann, fais cher ». La suite est encore moins élégante. « La chtte à ta mère », signé Griezmann, suivi de la réponse de Piqué : « Non toi la ch*tte à ta mère ». Ambiance...