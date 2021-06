L'histoire du Festival de Jazz de Saint Louis

''La 29e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis, prévue du 18 au 20 juin prochain, sera dédiée à la mémoire du journaliste et comédien Alioune Badara Diagne "Golbert", décédé le 3 avril 2020."Alioune Badara Diagne Golbert est une icône de Saint-Louis, mais c’est surtout quelqu’un qui a participé à l’émergence de ce festival, un homme d’une dimension culturelle incommensurable pour Saint-Louis".Alioune Badara Diagne avait fait du festival son cheval de bataille et assurait à chaque édition le rôle de maître de cérémonie lors des séances d’ouverture et de clôture.