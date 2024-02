L’artiste guinéen, Soûl Bang’s fait encore parler de lui

L’artiste guinéen, Soûl Bang’s fait encore parler de lui quelques jours après son incident avec les policiers sénégalais à l’Aéroport international Blaise Diagne. Souleymane Bangoura, à l’état civil, vient de sortir une nouvelle chanson émouvante qui ne laisse personne indifférente. Intitulée ‘’ Lova Lova’’, la chanson transmet les messages d’amour et d’espoir. Il prêche l’amour entre les individus malgré les différences de couleur et d’origine.



À travers cette chanson, Soûl Bang's estime qu’il faut privilégier l'amour à toutes les circonstances. "Peu importe le problème, il y a toujours une solution pacifique. Malgré les contraintes de la vie, il faut toujours promouvoir l’amour », entonne l’artiste dans un entretien accordé à Seneweb.



Rappelons que Soûl Bang's, ancien lauréat du prestigieux Prix découvertes RFI est l'une des belles voix de la République de Guinée avec sa femme Manamba Kanté, fille du légendaire chanteur Mory Kanté. C’est l’un des couples de chanteurs les plus suivis en Guinée.



