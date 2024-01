L’ASES et Prométhée Earth Intelligence s’allient pour le développement de l’activité spatiale au Sénégal

Ce vendredi 26 janvier 2024 , le directeur générale de l’Agence Sénégalaise d’Etudes spatiales ASES, Maram Kaïré, a signé un protocole d’accord avec le président de Prométhée Earth Intelligence, Olivier PIepsz.









Dans son discours, l’astronome sénégalais a d’abord remercié les Hauts responsables de la Banque Publique d’Investissement d’avoir financé le projet prévu dans le cadre de ce partenariat. «Nous avons retenu de lancer dans les prochains jours en collaboration avec l’ensemble des acteurs, le processus d’élaboration de la politique et de la stratégie spatiale nationale conformément aux dispositions du décret 2023 254 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ASES », a-t-il révélé.





Selon le directeur de l’ASES, en prenant la décision historique de créer par décret l’ASES, et d’en faire l’instrument de conception et de mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale d’études, de recherche, de formation ,de promotion et de développement de l’activité spatiale, le président de la république Macky Sall affiche clairement l’ambition du Sénégal de devenir une nation spatiale, en vue d’en tirer le meilleur profit et d’en faire un levier transversale qui peut impacter tous les autres secteurs de l’économie. « Il ne peut y avoir de développement sans innovation, Il n’y a pas d’innovation sans maîtrise des techniques et processus de création et de production des biens et services», explique Marame Kairé qui invite ses collaborateurs à réfléchir sur les formations vers les sciences des techniques et les sciences de l’ingénieur. «C’est-à-dire les savoirs qui permettent la production de richesses matérielles, le service aux communautés et le développement dans le respect de la nature dans l’équité, l’égalité et la transparence», a-t-il confié.





Pour M.Kairé, le Sénégal a l’ambition de devenir un pays émergent en utilisant résolument comme levier, la science, la technologie, et l’innovation. «Le programme de coopération que nous souhaitons développer avec l’implication active des acteurs nationaux, permettra la mise en place d’un vaste programme industriel et de développement de l’écosystème spatial sénégalais à travers des projets technologiques comme la mise en place d’infrastructures de conception, de fabrication, d’assemblage, d’intégration et de tests de satellites pour soutenir le développement d’une industrie locale et des écosystèmes», note-t-il.





Dans ce sens, Mme Christine Fages, Ambassadrice de la République française au Sénégal a rappelé l’importance de ce partenariat. « La signature de l’accord entre l’ASES et la Société Prométhée constitue une nouvelle étape concrète dans le mouvement de rapprochement entre les expertises sénégalaises et françaises afin de soutenir le développement des activités spatiales du Sénégal », a-t-elle dit.





Pour l’Ambassadrice, le développement des partenariats entre agences spatiales mondiales a permis de partager des ressources, des connaissances, et de bénéficier des technologies avancées. «De nombreuses startups africaines se positionnent dans le secteur spatial et innovent dans des domaines tels que les données satellitaires ou la télédétection », se réjouit-elle.