L’Espace Sénégal Services de Saraya bientôt fonctionnel

Le Directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, en compagne de ses équipes, s’est rendu à l’Espace Sénégal Services de Saraya qui doit abriter le Pôle emploi et entrepreneuriat de ce département de la jeune région de Kédougou.Dans le cadre de la visite du Président de la République dans le sud-est, M. Bakhoum a mis à profit l’opérationnalisation de l’ESS de Kédougou pour se rendre dans ce nouveau département situé à 60 km de la capitale régionale.Accueilli sur place par l’adjoint au sous-préfet de Bembou, il a pu constater que les travaux ont été réalisés à 95% et que le Pôle emploi et entrepreneuriat pourra installer ses quartiers à Saraya dans les tout-prochains jours.