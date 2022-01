L’histoire d’Ayaan Diop : Les propos d’un garçon de 3 ans qui ont inspiré le monde

Ayaan Diop, un enfant source d'inspiration

Tout est parti d’une vidéo où un petit garçon de 3 ans, du nom d’Ayaan Diop, a récité une affirmation que sa mère lui avait apprise. L’école bilingue The Senegalese American Bilingual School a ainsi accueilli, ce jeudi, Ayaan et ses parents, au cours d’un événement au sein de son établissement pour que ses élèves, âgés de 3 à 7 ans, puissent s’inspirer d’Ayaan Diop

«I am smart, i am blessed, i can do anything (Je suis intelligent, je suis béni, je peux tout faire). Tels sont les propos prononcés par Ayaan Diop dans la vidéo devenue virale. Celle-ci a vite fait le tour du monde, après que sa mère, Alissa, l'a publiée «par fierté» lorsque son fils a utilisé «les mots puissants» qu'elle lui avait appris un matin sur le chemin de l’école.





L’affirmation d'Ayaan a ainsi volé le cœur de plus d'un demi-million de téléspectateurs dans le monde sur l'Instagram d'Alissa et a été couverte par les médias partout, y compris le Ellen Show, le Today Show, The View, ABC News, entre autres.





C’est ainsi que la mère d’Ayaan, Alissa Holder, et sa sœur Zulekha Holder, ont écrit un livre d’images en s’inspirant des propos du petit Ayaan. Sa mère considère d’ailleurs qu’un tel bouquin sur un joyau jeune garçon noir (Ayaan) est un rappel opportun et pertinent de l'importance d'affirmer notre estime de soi, même au plus jeune âge.





«L'idée est sortie de ma motivation de vouloir inspirer les jeunes. C'est une initiative que j'ai eue avec ma sœur. Nous avons été invitées à la télé, aux États-Unis, de la vidéo que mon fils avait faite où il parlait d'affirmation positive "I am smart, i am blessed, i can do anything" (Je suis intelligent, je suis béni, je peux tout faire)», a raconté Alissa Holder, lors de la cérémonie, ce jeudi.





«La vidéo de mon fils avait fait un boom dans les médias. Alors, nous avons pensé à écrire un livre pour toucher les enfants qui n'ont pas eu la chance de voir la vidéo. Mais aussi pour donner une confiance et une motivation positive aux enfants qui le liront, mais également motiver les parents à avoir confiance en eux pour inspirer leurs enfants», a ajouté la mère d’Ayaan Diop.