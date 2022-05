L’inclusion à travers le football : Des anciens internationaux s'engagent contre la discrimination

Pour mieux lutter contre la discrimination, le bureau de Dakar de l’Agence Italienne pour la coopération (Aics) a lancé une nouvelle initiative de sensibilisation sur les droits des personnes en situation de handicap.









A travers le sport notamment le football, l’Acis vise un changement de paradigme concernant la stigmatisation et les stéréotypes liés au handicap.





C’est ainsi qu’un tournoi de football a été organisé, hier, au terrain de Dakar-Sacré, en marge d’une session de formation de formation visant à renforcer les capacités des enseignants dans l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et le slogan de ces activités a été dénommé ''Ensemble, donnons un coup de pied à la discrimination''.





‘’On a travaillé toute la semaine pour former les enseignants, les étudiants pour inclure les enfants en situation de handicap dans les activités sportives, mais aussi dans la vie de tous les jours. On est très sensible à ça et on a vu que les Sénégalais sont en train d’inclure dans ces activités cette thématique’’, a fait savoir Marco Falcone, Directeur du Bureau de Dakar de l’Aics.





Plusieurs joueurs de l’Association italienne de footballeurs, à commencer par le champion du monde 2006, Simone Perrotta, et des anciens internationaux sénégalais ont pris part au tournoi de football avec aussi la participation des personnes vivant avec un handicap.





‘’L’Acis travaille depuis plusieurs années au Sénégal pour l’inclusion des jeunes vivant avec un handicap. On a créé cet événement pour lancer un message à travers le football et les footballeurs pour une meilleure inclusion des personnes vivant avec un handicap’’, a expliqué monsieur Falcone