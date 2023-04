L’incroyable show de Jay-Z à Paris à la Fondation Louis Vuitton

Après quatre ans d’absence sur scène, le rappeur américain Jay-Z a fait son grand retour lors d’un show intimiste à la Fondation Louis Vuitton. 1 500 fans et quelques stars prestigieuses ont pu y assister.







Dès l’annonce du concert, deux jours avant l’événement, les places à 140 euros se sont écoulées en seulement quelques minutes. Les fans attendaient ce grand moment depuis quatre ans : le retour du rappeur Jay-Z sur scène. C’est la Fondation Louis Vuitton qui s’est offert ce privilège, dans le cadre de l’exposition Basquiat x Warhol présentée en ce moment.





Accompagné d’un DJ et de neuf musiciens, le chanteur de 53 ans a revisité son répertoire : Ni**as in Paris, No Church in the Wild, F*ckwithmeyouknowigotit… Plusieurs stars ont assisté au concert depuis les balcons, dont sa femme Beyoncé et leur fille Blue, assises au côté de Bernard Arnault, PDG de LVMH et propriétaire du Parisien-Aujourd’hui en France. Rihanna, enceinte de son deuxième enfant, et son compagnon ASAP Rocky étaient également présents.





Deux membres du gouvernement présents au concert