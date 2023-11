La députée Awa Diémé à Mansour Faye : « Médina Doyna War »

La député Awa Diémé a déploré à l’Assemblée nationale pendant l’examen du budget du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, la situation qui prévaut à la Médina, où beaucoup de routes sont défectueuses et le cadre de vie complètement défiguré à cause de chantiers anarchiques, sans oublier les sempiternels problèmes d’assainissement. “Dakar est la capitale du Sénégal mais la Médina est au cœur de Dakar et mérite donc plus de considération pour un meilleure cadre de vie”, a dit la députée avant de soupirer : « Médina Doyna War ».







La parlementaire a par ailleurs souligné la problématique de la sécurité routière sur la VDN et l’autoroute à péage. Autre point souligné par la députée, le Bus Rapide Transit “ avec les blocs de béton qui sont source de problème pour avoir causé des accidents”.





Elle ajoute que le “BRT est électrique à 100% et est étendu sur un corridor qui est principalement inondable ».