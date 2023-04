La DER /FJ et la Coopération Luxembourgeoise s’allient pour renforcer la sécurité alimentaire

Ce 06 avril 2023, la Délégation de l’Entreprenariat Rapide des Jeunes et femmes (DER /FJ) a reçu une délégation de la Coopération luxembourgeoise dirigée par Georges Ternes, Ambassadeur du Luxembourg et Igor Wajnsztok, représentant résident de LuxDev au Sénégal. Ce, dans le but de nouer un partenariat qui s’inscrit dans le cadre du « programme de renforcement de la sécurité alimentaire » mais également nutritionnelle du Sénégal. Cette collaboration permettra d’autre part de soutenir et d'accroître l’entrepreneuriat et la création d’emplois des jeunes et femmes dans les différentes chaînes de valeurs du secteur agricole.









Malgré l’émergence de l’économie du Sénégal, le pays fait face encore à d’importants défis en matière de sécurité alimentaire. 16% de la population est en situation de crise alimentaire faible voire modérée. Environ 42% de la population satisfait à peine ses besoins alimentaires et 1 ménage sur 5 a des difficultés à se nourrir de manière satisfaisante. Il est alors important pour les deux pays de renforcer la sécurité alimentaire en redoublant d’efforts et en innovant afin d’augmenter durablement la production agricole et d’améliorer la chaîne d’approvisionnement du Sénégal. Sans oublier que l’agriculture est un facteur essentiel de croissance économique.





Ainsi, en droite ligne avec le Plan Sénégal émergent, la DER/FJ et la Coopération luxembourgeoise vont dérouler ce programme axé sur le renforcement de la sécurité alimentaire sur une durée bien déterminée de 18 mois à Fatick, Foundiougne, Nioro du Rip, Saint-Louis, Podor et Dagana.





Mame Aby Sèye, la Déléguée générale de la DER de rassurer que ce projet aura « un impact social direct » étant donné qu’il permettra la formation de plus de 500 jeunes, la formalisation de beaucoup de structures et l’organisation de plusieurs concours qui primeront les projets les plus innovants, intégrant un volet important, notamment les personnes vivant avec un handicap.