La deuxième phase de PROMOVILLES sera lancée à Thiès en 2023

Le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) a organisé une randonnée pédestre sur huit kilomètres à Thiès, ce Dimanche 18 décembre 2022. Le départ a été donné à la promenade des Thiessois sous la présence de M. Samba Ndiobéne Ka, Ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, de Mme Astou Diokhané Sow, Coordonnatrice de PROMOVILLES, de M. Babacar Diop, maire de Thiès ville, de M. Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat et de M. Abdoulaye Dièye, DG de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).



Le thème retenu pour cette randonnée, qui a vu la participation de plus de deux cent personnes est : "Citoyens de Thiès, engageons nous pour préserver nos infrastructures."



Cette activité a été l'occasion pour PROMOVILLES de sensibiliser les populations sur leur rôle dans la préservation des ouvrages et de revenir sur ses réalisations à Thiès : près de 6 milliards ont été investis pour plusieurs infrastructures dont 13 kilomètres de voiries assainies sur 11 tronçons et 10 quartiers, 45 salles de classe, une station pompage à Keur Serigne Ablaye Yakhine ... PROMOVILLES a également financé la formation de 188 jeunes dans les métiers du BTP.



Le ministre Samba Ndiobéne Ka a appelé les jeunes à la discipline et à l'orthodoxie. Il a également plaidé pour que les parents insistent sur l'éducation des jeunes, un des moyens les plus sûrs pour préserver nos infrastructures.



Le Ministre de développement communautaire de l'équité sociale et territoriale donne rendez vous aux Thiessois en 2023 pour la seconde phase de PROMOVILLES. Il a également annoncé le lancement prochain des actions de PROMOVILLES à Pout.