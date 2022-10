La fille de Fatoumata Tampi tire sur Maty 3 pommes

La fille de Fatoumata Ndiaye Tampi est déterminée à dire ce qu'elle veut sans l'aide des journalistes. Elle a désormais un compte Tik Tok. C'est via ce canal, que Thiaba khoy Niang compte se faire entendre dans les affaires Adji Sarr, Sonko, Kaliphone, Maty 3 pommes sans oublier sa mère et Gabrielle Kane. La jeune fille est entrée dans le "jeu" et a promis de répondre à tous les coups.