La grande confession de Boy Djinné !

À peine 24 heures après son évasion spectaculaire, Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, s’exprime ! C’est en exclusivité sur iTV après le journal de 18h45, ce lundi 31 mai 2021.Le fugitif explique, à visage découvert et à cœur ouvert, les raisons de son évasion, sa vie carcérale et comment il a échappé à la prison du camp pénal. Un document inédit à suivre également sur iTV, chaine 217 sur le bouquet de Canal+ et vhaine 15 sur la TNT !