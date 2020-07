[SeptAfrique] La Grande Interview reçoit Abdoul Mbaye, Ancien Premier ministre et Président de ACT

C’est un homme sans langue de bois qui a rendu visite à Septafrique Groupe au Point ce weekend . L'ancien Premier ministre sénégalais invité du journaliste Mouhamed Fall AL Amine dans l'émission « La Grande interview », est revenu en long et en large sur la situation politique et économique du pays. Il a notamment donné son point de vue sur la crise liée à la Covid-19, au fonctionnement de certaines entreprises nationales tel que la Senelec et Air Sénégal SA. Le leader du parti ACT n’a pas non plus manqué de jeter de grosses pierres dans le jardin de Mouhamed Boun Abdallah Dionne.<< Boun Abdallah est à la PRÉSIDENCE juste pour faire passer des marchés gré à gré >>, dit-il.