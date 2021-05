La Ministre des affaires étrangères du Soudan a tenu à visiter les locaux d'EXPRESSO Sénégal filiale de SUDATEL

En effet dans le cadre de sa tournée africaine et en marge de son audience avec le Pr Macky Sall qui s'est réjouis des activités de Expresso Sénégal qui magnifie de la coopération réussie entre le Soudan et le Sénégal, Madame Mariem Al MAHDI a tenu à visiter les locaux d'Expresso Sénégal .L'équipe de direction et les employés lui ont réservé un accueil chaleureux dans les locaux de l'agence prestige où la e-SIM lui a été présentée et activée. Madame AL MAHDI a félicité et encouragé les activités de l'Innovation Hub pour promouvoir les échanges de bonnes pratiques dans le digital.