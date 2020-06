La Playstation 5 et ses jeux dévoilés, mais pas de date ni prix

Sony, pour sa PS5, a misé sur des courbes épurées et le noir et blanc. Et une version remasterisée de GTA V au lieu d'un GTA VI.





JEUX VIDÉO - Sony a dévoilé ce jeudi 11 juin de jeux conçus pour sa PlayStation 5, elle aussi présentée à cette occasion.





Les grandes conventions ayant toutes été annulées à cause de la pandémie de Covid-19, la présentation baptisée "The Future of Gaming" ("Le futur du jeu vidéo") s'est faite en direct sur YouTube et Twitch, plateforme de parties de jeux vidéo en direct d'Amazon.





Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Sony a misé sur le noir et blanc, les arrondis et des lignes épurées pour sa nouvelle console. Pour la date de sortie et le prix, il faudra par contre encore faire preuve de patience.

La présentation de Sony, qui s'est déroulée une semaine après la date originellement prévue pour ne pas distraire l'attention du public des manifestations contre le racisme qui battaient leur plein, a aussi précisé qu'une série d'accessoires seraient disponibles. Parmi eux, une station de charge DualSense, une nouvelle caméra HD, un casque sans fil Pulse 3D et une télécommande média.





Les annonces de nouveaux titres spécialement conçus pour la PS5 doivent servir à susciter l'appétit des consommateurs pour la nouvelle console. On retrouvera notamment une version remasterisée de "Grand Theft Auto V", "Spider-Man: Miles Morales", "Gran Turismo 7", "Resident Evil VIII: Village" ou encore Horizon 2: "Forbidden West".





D'ordinaire, les deux rivaux Sony et Microsoft (Xbox) mettent sur le marché leurs consoles de dernière génération en novembre. Aux États-Unis le marché a battu de nouveaux records en avril avec le confinement. Quelque 1,5 milliard de dollars ont été dépensés en équipements, logiciels et accessoires, d'après l'analyste Mat Piscatella de NPD, à comparer au précédent record de 1,2 milliard en avril 2008.





Les ventes de jeux vidéo seules ont grimpé de 55%, à 662 millions de dollars. Côté consoles, la Switch de Nintendo était la plus populaire chez les acheteurs.