La Poste : Après une chaude journée de manifs, les travailleurs réclament la tête du DG et interpellent Macky Sall

« L’image de La Poste est ternie par des bandes de copains qui ne sont intéressés que par leur gain. Les différents directeurs ont mené La Poste vers la ruine. Le directeur général actuel (NDLR: Abdoulaye Bibi Baldé) a perdu tous les repères et sacrifie La Poste ». Cette sortie de Ibrahima Sarr, secrétaire national du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications, résume le climat de tension qui règne au sein de l’entreprise.





Il s’est exprimé en marge d’un sit-in des travailleurs devant la direction générale de La Poste. Une manifestation sévèrement réprimée avec des travailleurs blessés, certains ont même été transportés même aux urgences. Pourtant les travailleurs ne résignent pas. « Nous avons barré la route, et nous ferons plus demain et des actions d’envergure sont en cours. Le président a la responsabilité dans le cadre de son bilan économique et social de laisser une Poste viable » a ajouté le secrétaire général. Selon lui, les réformes sont impopulaires et constituent un piège pour la population.









Revenant sur les difficultés des travailleurs, il atteste que certains travailleurs sont dans des difficultés liées à leur contrat. Les salaires ne sont encore pas payés, il y a certains qui sont à deux mois d’arriérés. Des travailleurs ont domicilié leur salaire ici et ne rentrent pas dans leurs fonds. Avec ce contexte d’ouverture des classes, c’est un vrai problème qui demande une solution d’urgence. « Nous avons perdu nos acquis, nous ne pouvons plus emprunter de l’argent au niveau de la mutuelle ; les avances n’en parlons pas » a dénoncé Ibrahima Sarr. S’y ajoutent, dit-il, les agressions auxquelles les travailleurs font face tous les jours. « Depuis novembre 2021, on nous coupe nos salaires sans les reverser au niveau des entités adéquates. La mutuelle a des difficultés financières, l’IPM est dans la même situation, on encourt le risque de n’être plus pris en charge médicalement, la caisse de sécurité sociale est dans la même situation. Les femmes en congé de maternité sont dans la même situation. Nos enfants sont confinés dans les maisons faute d’inscriptions. Nous n’avons pas payé les loyers. L’Etat ne paye pas ce qu’il nous doit ».