La Poste au cœur du Magal : Cheikh Bass bénit le Dg Abdoulaye Bibi Baldé et son personnel

Toujours présente lors des grands événements, La Poste n'a pas dérogé à la règle à l'occasion des préparatifs du grand Magal. Sur instruction de son Directeur général, Abdoulaye Bibi Baldé, cette institution financière a envoyé une forte délégation composée du Secrétaire Général, des directeurs généraux des filiales et de l'ensemble des directeurs et des cadres de la poste.









La délégation a apporté leur contribution au Magal comme à l'accoutumée. Le chef de la délégation, Abdoulaye Ndiaye et ses collègues ont été reçus respectivement par Serigne Mountakha Mbacké.





"Nous sommes là pour venir présenter nos félicitations et notre ziar au khalife et solliciter des prières pour le Sénégal, pour notre entreprise, pour le directeur général et pour l'ensemble du personnel. Serigne Mountakha nous a effectivement reçu et a formulé des prières pour nous" s'est réjoui le Sg La Poste.





Interpellé sur le dispositif mis en place par cette institution financière pour accompagner leurs clients durant cet événement, Abdoulaye Ndiaye de rassurer : " Tous nos agents sont sur le terrain pour faire en sorte que les conditions du Magal soient allégées. Nous allons déployer des équipes mobiles pour être plus proches des pèlerins"





Après avoir reçu la bénédiction du patriarche de Darou Miname, la délégation s’est rendue auprès de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr au niveau de la résidence Khadim Rassoul.