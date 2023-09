La SONES et l'AFD coopèrent pour un avenir hydraulique durable au Sénégal

L'atelier de restitution de la mission 1 de l'étude d'actualisation du Schéma Directeur de l'Hydraulique Urbaine hors Dakar-Thiès-Petite Côte, tenu ce mardi 19 septembre, a été marqué par des déclarations significatives de représentants de l'Agence Française de Développement (AFD) et de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES).









Matthieu Boche, représentant de l'AFD en charge des questions liées à l'eau et à l'assainissement, a salué l'engagement de la SONES et du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement : "Un travail engagé par la SONES et le ministère de l'eau et de l'assainissement pour l'actualisation du schéma directeur d'adduction en eau potable pour les 46 centres urbains du Sénégal du triangle Dakar-Thiès-Petite Côte." L'un des principaux constats de cette étude est la nécessité d'accroître les capacités d'approvisionnement en eau, tout en mettant l'accent sur la qualité de l'eau et la réalisation des objectifs de développement durable en matière d'accès régulier à une eau de qualité pour l'ensemble de la population sénégalaise.





Selon Matthieu Boche, "Il ressort un besoin d'augmentation des capacités en eau des enjeux autour de la qualité de l'eau et de la trajectoire d'atteinte des objectifs de développement durable autour d'un accès à l'eau régulier et de qualité pour l'ensemble des populations."





Fatou Ndiaye, Secrétaire Générale de la SONES, représentant le Directeur Général Charles Fall, a expliqué que le Schéma Directeur couvre les 46 centres urbains situés à l'intérieur du pays. Elle a précisé que la semaine précédente, une restitution similaire avait eu lieu pour le triangle Dakar-Mbour-Thiès, tandis que cette réunion se concentrait sur les autres centres urbains et péri-urbains. Elle a également indiqué que les études sont planifiées jusqu'en 2040, dans le but de répondre aux besoins croissants en eau de la population sénégalaise. « Les études sont planifiées à l'horizon 2040 pour que nous puissions satisfaire les besoins en eau des populations, dit-elle. Cela nous permet d'anticiper sur la demande au niveau de Dakar et dans les centres de l'intérieur la lourde tâche de satisfaire les besoins en eau des populations, et cela, pour le faire, il faut des outils de planification qui nous permettent de dire à tel horizon quel ouvrage nous pouvons mettre en œuvre dans le but de satisfaire les besoins des populations ».





L'actualisation du Schéma Directeur de l'Hydraulique Urbaine au Sénégal constitue une étape essentielle vers l'assurance d'un accès équitable à une eau de qualité pour tous les Sénégalais, tout en mettant l'accent sur l'équité territoriale et le développement durable.