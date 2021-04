La Sones règle le sévère problème d’alimentation en eau de Popenguine, Yenne et Toubab Dialaw

Le sévère problème d’alimentation en eau des zones de Popenguine Yenne,Yenne Guedj, Yenne Kao sera bientôt un souvenir. La situation des habitants de ces localités a été prise en charge par les plus hautes autorités du pays qui ont mis en place un projet structurant d'un coût de 2 milliards de Francs CFA pour soulager 40 000 habitants des localités de Popenguine,Yenne, Toubab Dialaw et environs. Le Directeur de la Sones a reçu l’instruction du président de la république de renforcer l’alimentation en eau potable de ces localités.« Nous avons initié sur demande des plus hautes autorités un projet de renforcement de leur alimentation en eau potable qui vise à renforcer les localités de Popenguine, Kiniabour qui étaient relativement bien desservies surtout Popenguine qui est une cité religieuse aussi et qui avait déjà bénéficié, en 2016, d’un appui considérable du gouvernement qui avait mis sur place un Château d’Eau et un forage. Ce qui avait permis de renforcer l’alimentation en eau de la localité.Un nouveau forage a été fait à partir de Kiniabour non seulement pour renforcer Popenguine mais surtout régler le problème assez sévère d’alimentation en eau de Yenne, Yenne Kao, Yen Guedj et Toubab Dialaw », a expliqué Charles Fall, Directeur Général de la Sones.Durant cette tournée au niveau des nouvelles installations mises en place pour renforcer l’alimentation en eau potable de ces zones, le directeur général de la Sones a détaillé les solutions structurantes qui ont été dégagées pour venir à bout du sévère manque d’eau qui affectait ces zones de Yenne et de Popenguine.« L’État à travers le ministère de l’Eau et de l’assainissement a réalisé dans le cadre du programme pointe confié à la Sen’eau, un surpresseur pour booster déjà l’eau pour permettre d’abord immédiatement à ces localités qui sont aux alentours de ce surpresseur de bénéficier d’un confort. C’est ce que les populations ont témoigné ce matin. Mais nous avons voulu aller beaucoup plus loin à travers d’autres solutions qui sont structurantes, ce qui a justifié la conception par nos services techniques de la Sones, d’un projet structurant : à partir du forage de Toubab Dialaw qui a un débit d’exploitation de 200 000 litres /H, nous avons créé une conduite de transfert qui amène l’eau jusqu’au niveau de Popenguine à travers les réservoirs. Cette eau va également jusqu’à Toubab Dialaw et de Toubab Dialaw nous avons également une station ainsi qu’un autre réservoir de 500 000 litres d’eau pour naturellement permettre d’alimenter toutes les localités de Yenne et de Toubab Dialaw », a-t-il précisé.Si à Yenne Kao c’est le relief qui est un facteur rendant difficile la distribution, à Toubab Dialaw à côté de Yenne, a la particularité d’avoir une nappe ferrugineuse et le forage qui avait été mis en place a atteint ses limites en termes de qualité. Le transfert réalisé permettra aux populations de Toubab Dialaw d’avoir un net confort et une très bonne alimentation en eau potable. Des résultats qui correspondent à l’ambition du chef de l’État à travers son programme d’accès universel à l’eau. Une ambition que tente de concrétiser la Sones à travers ces ouvrages.