La ville de Dakar lance plusieurs opérations de pavage à Ouakam

Le Maire de Dakar Barthélémy Dias poursuit la modernisation de la capitale. Il était le lundi 3 juin 2024 la commune de Ouakam pour évaluer l'état d'avancement des travaux de voirie en cours. Accompagné du maire de Ouakam, Abdou Aziz Guèye, cette visite reflète l'engagement soutenu de la ville de Dakar à améliorer les infrastructures dans toutes les 19 communes sans exception.









Lors de cette visite de terrain, Barthélémy Dias a pu constater de visu les progrès réalisés et échanger avec les équipes techniques sur place. Ces travaux de voirie sont importants pour le développement économique et social de Ouakam et s'inscrivent dans un plan plus large visant à moderniser les infrastructures de la capitale sénégalaise.





Après la visite, le Maire Abdou Aziz Guèye a exprimé sa gratitude envers Barthélémy Dias et l'administration municipale de Dakar pour leur soutien indéfectible. "Nous sommes ici aujourd'hui pour accueillir le Maire Barthélémy Dias qui s'engage pour la réalisation de certains axes prioritaires dans notre commune. Nous profitons de l'occasion pour remercier la ville de Dakar. On sent que Ouakam fait vraiment partie de Dakar. Barthélémy s'est toujours battu pour que toutes les 19 communes soient traitées de la même manière," a-t-il déclaré.





Grâce à cette initiative, les pavages transforment le visage des quartiers de Ouakam où souffle le vent de modernisation. Ces travaux amélioreront les conditions de vie des habitants de la commune, en facilitant leur mobilité et en renforçant les infrastructures de base. La dynamique de développement impulsée par Barthélémy Dias et son équipe est visible à travers la rapidité et l'efficacité des travaux en cours.





Lors de cette visite, les responsables locaux ont saisi l'occasion pour lancer un appel à l'État du Sénégal. "Nous sommes dans la cité Avion, qui abrite plus de 50 000 habitants. Malheureusement, cette zone n'avait ni assainissement ni pavage. Commencer par la cité Avion est une étape importante dans notre mission. Nous espérons que l'État continuera à travailler avec nous, surtout sur le plan de l'assainissement," a souligné le Maire de Ouakam.





Les progrès réalisés ont été salués par Abdou Aziz Guèye, qui a souligné l'efficacité des travaux. "La rapidité des travaux m'a surpris. En un laps de temps, ils ont réalisé deux axes. Nous pensons qu'avant l'hivernage, les travaux seront terminés," a-t-il ajouté.