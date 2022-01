Lagane (Fatick): Ousmane Sonko reçu par Serigne Cheikh Saliou Mbacké

Ousmane Sonko reçu par Serigne Cheikh Saliou Mbacke

Le leader de Pastef et candidat à la mairie de Ziguinchor, Ousmane Sonko a été reçu, ce mercredi, par Serigne Cheikh Saliou Mbacké (fils du défunt khalife des mourides, Serigne Saliou Mbacké). L’homme politique a eu un long tête-à-tête avec le guide religieux dans son domaine sis à Lagane (Fatick).





« Merci à mon père et guide Serigne Cheikh Saliou Mbacké pour ces temps très précieux d’écoute et de conseils sur tous les sujets de notre temps et sur notre vision BUROK. Merci pour cette affection spirituelle et paternelle et pour les prières.