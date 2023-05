Lancement Ascencia Dakar: le Collège de Paris s’allie à IDG Dakar pour une meilleure mobilité des étudiants

Ascencia Dakar, initié par le groupe IDG Dakar et le Collège de Paris, a été lancé ce 16 mai 2023. A cet effet, le groupe IDG Dakar intègre officiellement le Collège de Paris. Guillaume Fink, vice-président du Collège de Paris et Kais Mabrouk, secrétaire général de RAMSESS ont foulé le sol sénégalais spécialement dans le but de nouer un partenariat avec ledit établissement représenté par Maty Samb, Directrice des programmes Exécutive à côté du président du conseil de perfectionnement, Samuel Faye.









Ce partenariat inédit qui matérialise l'entrée d'Ascencia dans le marché sénégalais va offrir aux étudiants africains les meilleures opportunités académiques et professionnelles.





A l’image des formations d’Ascencia Business School, Ascencia Dakar, à travers le groupe IDG, va démarrer ses activités avec des formations assez diversifiées et adaptées au besoin du monde de l'entreprise.





Des formations professionnelles dans les domaines du management, de sécurité, de l'environnement, du commerce, du marketing, de la logistique et bien d’autres filières porteuses.





En termes de perspectives d’avenir et de renforcement de compétences, le Collège de Paris offre l'une des meilleures expériences de mobilité au monde avec plus de 40 campus sur 20 pays ( Paris, Casablanca, Dubai, Grèce, Valence, Etats Unis, Argentine, Mexique, Inde, Chine, Australie, Hong Kong..).

Tous ces campus seront ouverts aux étudiants du Groupe IDG.





Pour ses étudiants, le groupe IDG Dakar en s’associant à l’Ascencia Business School veut offrir des formations à la fois excellentes et accessibles.