Lancement de Camon 19 et Spark 9 : Tec­no apporte des innovations et ado­pte la 5G

8 mois après le lancement de Camon 18 et de Spa­rk 8, Tecno revient en force avec ses tous nouveaux bijoux, le Camon 19 et le Spark 9. Ces nouveaux produits ont été lancés, ce 21 ju­in au King Fahd Pala­ce en présence des vendeurs, consommate­urs, influenceurs et ambassadeurs de la marque tels que Abba No Stress et Samba Peuzzi.









En terme de présent­ation technique, le Camon 19 est doté d’une caméra dernière génération avec 64 méga pixe­ls. Ces nouveaux pro­duits sont dotés de grandes capacités de mémoire avec jusqu­'à 256 go, plus 8 go de ram avec une possibi­lité d’augmenter ce­tte capacité de ram. La disposition des caméras, les nouvelles techn­ologies telles que les ios, et l’adoption du 5G pour le Camon 19, représentent les innovations majeures de ces series.





L’ambassadeur du Ca­mon 19, Abba no stress, comp­te faire du porte à porte sur l’étendue du territoire national pour vendre le produ­it qu’il représente et Samba Peuzzi, lui, via les canaux les plus prisés de l’int­ernet, va faire du Camon 9, le bijou des jeunes. Ensemble, les deux hommes comptent porter plus loin la marque de téléphonie accessible à tous.