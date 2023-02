Lancement des activités de Sénégal Numérique SA

Le secteur sénégalais des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) s’agrandit. En remplacement de l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE), la société Sénégal numérique SA, créée en décembre 2021, a donné, ce lundi 20 février, le coup d’envoi de ses activités. L’entreprise propose une large gamme de services dans le domaine du digital avec comme objectifs l’amélioration du fonctionnement de l'administration et l’accompagnement du secteur privé.









Cette cérémonie de lancement s’est tenue en présence de plusieurs autorités dont le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie Numérique, Me Moussa Bocar Thiam, et du Directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum. « Une société anonyme qui va être désormais sur le marché sénégalais pour apporter un certain nombre de produits et de services pour les entreprises du secteur public mais également du secteur privé », annonce Cheikh Bakhoum.





Le ministre de la communication a quant à lui évoqué l’ambition de cette société sur le long terme : « Le chef de l’Etat affiche clairement son ambition de faire du Sénégal et de Sénégal Numérique SA une référence en matière de digitalisation notamment par la fourniture de services publics innovants et de qualités ».





Les missions Sénégal Numérique SA s’articulent comme suit : la mise en œuvre de la politique d’informatisation de l’Etat, la gestion des infrastructures et des services numériques de l’Etat ainsi que la fourniture des 10 services numériques et la commercialisation des capacités et des ressources disponibles sur ses infrastructures. Cheikh Bakhoum de renchérir : « C’est aussi le service du câble sous-marin qui va bientôt être lancé par le président de la République. C’est également les services que nous donnons dans le cadre de la formation avec Sénégal Digital Academy ».