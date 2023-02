Lancement des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis : Macky Sall évoque les enjeux de l’infrastructure

Les travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, ont été lancés ce vendredi à Tivaouane par le Chef de l’Etat. Cette infrastructure va contribuer de façon déterminante à accentuer la dynamique économique de la région de Thiès. Le président Macky affirme d’ailleurs que c’est pour cette raison qu’il « a tenu à lancer à partir de Tivaouane, l'un des trois départements de la région de Thiès, le premier maillon de cette autoroute à savoir la section Dakar-Tivaouane ». Selon lui, la région de Thiès a un potentiel économique important grâce au dynamisme des secteurs de l’agriculture, de la pêche, du tourisme, de l’industrie, des mines, de l’artisanat et du commerce. Elle occupe la première place en matière de pêche artisanale (plus 40% de la production nationale) et de l’horticulture (avec un tiers de la production nationale).









La région explique le président, « dispose également de potentialités minières importantes pouvant assurer une création de richesses qui pourrait bénéficier à tout le Sénégal. Le sous-sol offre une grande diversité de richesses minérales comprenant des minéraux industriels (phosphates, calcaires industriels, barytine etc.), des minéraux lourds (zircon, titane), des pierres ornementales et des matériaux de construction qui se localisent surtout dans les réserves de Allou Kagne, Diogo et à Taïba dans les communes de Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss et Mboro ». Il ajoute que l’exploitation de ces minerais et des ressources agricoles, halieutiques et touristiques a permis de créer plusieurs emplois, et mettre en place des infrastructures est nécessaire à une meilleure exploitation de ces richesses.





En effet, la réalisation du projet est scindée en deux sections. La première section concerne Dakar-Tivaouane sur 55 Km, dont les travaux sont lancés. Elle est financée par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Société Générale Corporate (221 milliards FCFA) et le Fonds Saoudien de Développement (63 millions de dollars américains). « Tous les financements pour ce projet sont totalement mobilisés avec le concours des prêteurs » explique le Chef de l’Etat. Il





Il faut noter que Tivaouane, en plus de l’autoroute, a accueilli le lancement des travaux de bitumage du tronçon Darou Alpha-Pambal-Tivaouane. La route Mboro-Diogo va aussi être réhabilitée. Ces deux autres projets sont exécutés dans le cadre du Projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA) financé par le gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale pour un montant de 200 millions de dollars américains.







531 km d’ici l’horizon 2026





Le Président de la République est revenu sur les réalisations du Sénégal dans le cadre du programme de développement de ses infrastructures routières en général, et de son réseau autoroutier. A l’en croire, avant l’année 2012, 32 km d’autoroutes ont été réalisés entre Dakar et Diamniadio. A partir de cette date, le rythme de réalisation des autoroutes s’est considérablement accéléré. En effet, dit-il, le Plan Sénégal Émergent place la promotion des infrastructures de transport comme base et, en même temps, élément structurant du développement économique et social du pays.