Lancement Officiel de l’Application Touba Ca Kanam

L’association Touba Ca Kanam vient de franchir une nouvelle étape de sa mission en réalisant sa propre application de collecte des contributions (barkelou).





Grâce à une bonne collaboration avec l’organisation Mourid Professionals qui est une plateforme d’identification et de mobilisation des ingénieurs et experts Mourides de différentes spécialités, Touba Ca Kanam dispose maintenant de sa propre application essentiellement dédiée à la collecte et à la massification des contributions.





Disponible sur App Store et Google play, l’application Touba Ca Kanam devient aujourd’hui un outil personnel pour chaque contribuable avec les avantages suivants :





• Ouvrir un compte personnel à travers l’application





• Effectuer régulièrement les versements de barkelou





• Suivi de tous les versements effectués





• suivre toute l’actualité autour des travaux de Touba Ca Kanam