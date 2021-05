lancement Programme d’aménagement intégré de la voirie et des réseaux divers du Pôle urbain de Diamniadio : plus de 700 emplois directs et indirects crées

Le programme d’urgence intégré de la voirie et des réseaux divers va changer le visage du Pôle urbain de Diamniadio. Cet ambitieux projet porte sur l’aménagement de routes avec la mise en place d’un réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales, d’un système d’adduction d’eau potable et un réseau électrique de dernière génération.





Au total, 800 mètres linéaires de canalisation ont été déjà réalisé et plus 40 regards posés. Sans oublier le programme prioritaire qui va permettre de recueillir les eaux usées des projets immobiliers à savoir : le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), l’institut privé de recherches médicales (IRESSEF), le Complexe sportif Dakar ARENA, le Data Center de l’opérateur télécom TIGO, l’hôtel RADISSON BLU, deux sphères ministérielles, des complexes immobiliers développés par des sociétés privés GETRAN et SENEGINDIA, la gare emblématique du Train Express Régional (T.E.R), le marché d’intérêt national, la gare des gros porteurs, le plateforme industrielle intégrée de l’APROSI etc…





Ce programme a généré plus de 700 emplois directs (ingénieurs, techniciens, ouvriers, manutentionnaires) sans compter les emplois indirects soutenus par les commandes aux entreprises fournisseurs de matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.