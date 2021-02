«Aminata Lô Dieng a besoin d’un suivi psychologique», Pape Gorgui Dieng

Pape Gorgui Dieng, ancien Ministre de la Jeunesse et actuel Pca de Sen’Eau, s’est exprimé sur l’arrestation d’Aminata Lô Dieng.Invité de l’émission «Matin Bonheur» sur la 2Stv, il fait savoir que l’ancienne ministre sous le magistère de Wade a besoin d’un suivi psychologique.Selon M. Ndong, la démence est la seule explication logique à l’audio d’Aminata Lô Dieng, qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.Cette dernière y a tenu des propos outranciers à l’égard de Macky Sall et de son gouvernement. Arrêtée pour non-respect du couvre-feu, la semaine dernière, Aminata Lô Dieng a été finalement déférée ce lundi pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et rébellion.