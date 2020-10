[BURDA] «Avec les séances de burda, la Covid-19 pourrait même disparaître…» (Serigne Habib Diop)

Ce dimanche, nous vous proposons de découvrir ‘’Qasida al burda’’ ou "le poème du manteau", écrit en l’honneur du prophète Mouhammad (Paix et Salut sur lui) et considéré comme la poésie la plus récitée dans le monde musulman. La récitation de ces prières formulées par l’imam soufi et poète égyptien du 13e siècle, Sharaf ad-Din Abu Abdullah Muhammad Busiri (Al-Busiri) pourrait faire disparaître la pandémie de Covid-19, selon Serigne Habib Diop. Plus d'explications dans cette vidéo.