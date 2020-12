« Je ne pouvais pas imaginer que Macky était aussi patriote » : Yankoba Diatara rattrapé par la VAR

La VAR fait une nouvelle victime dans les rangs des hommes politiques ! Cette fois-ci, c’est le tour du tout nouveau ministre des Télécommunications, par ailleurs membre du Rewmi. Jadis très virulent envers le chef de l’Etat, Diatara s'est montré aujourd’hui très laudateur envers Macky Sall. Il chante haut et fort le patriotisme de Macky Sall.





Dans une vidéo enregistrée récemment, Yankoba Diatara explique aux militants que ces rencontres étaient essentielles. «Ces retrouvailles entre Macky et Idy ne devaient même pas avoir lieu car ces deux hommes ne devaient même pas se séparés. Tous ceux qui connaissent ces deux hommes savent que c’est Le Bon Dieu qui les a unis. Et il y a toujours une bénédiction divine à chaque fois qu’ils sont ensembles. Ils étaient ensemble en 1999 et 2012. Et je sais que cette nouvelle rencontre ne sera que bénéfique pour les Sénégalais » dit-il.





« Je suis dans le gouvernement depuis deux mois, et ce que j’ai vu, l’esprit patriotique que j’ai vu chez Macky, même nous, on est surpris de l’élan patriotique du Président Macky Sall. Avant d’être dans le gouvernement, je ne pouvais pas imaginer que le Président Macky Sall était aussi patriotique, aussi engagé pour le Sénégal. Tous les Sénégalais doivent se mobiliser derrière lui », termine-t-il.





Yankhoba aurait pu passer tranquillement. Mais cet outil irrévérentieux destiné à l'origine au football est passé par le bas. La Var a donc fait son travail. Il a pu trouver un passage de Diatara dans l'émission ''Faram Facce'' de la Tfm. Et voilà ce que ça donne.





"Macky travaille plus pour les étrangers que pour l’entreprise sénégalaise. Il avait, pour un marché, taxé 16 milliards FCFA à l’Etat du Sénégal alors qu’il avait dépensé 7 milliards. Et on a tous les documents aujourd’hui. Le taux de croissance dont il parle n’est disponible qu’en France ou aux USA".





Peut-être que pour Yankhoba Diatara, être patriote au Sénégal, c'est travailler pour la France ou les Etats-Unis.