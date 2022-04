« KFC Pour Tous » : Plus de 8000 repas distribués par Sedima durant le Ramadan

La façon de donner vaut mieux que ce que l’on donne. Cette maxime de Pierre Corneille, le groupe Sedima en a fait un leitmotiv. « KFC pour tous » est le refrain le plus chanté pendant ce mois béni de ramadan où la solidarité et le partage sont les maîtres-mots. Selon Léna Sarr Niang, il s'agit de permettre à tout le monde de goûter à « ces délices ». Selon la Cheffe du service communication, les activités de dons de Ndogou ont démarré depuis le 13 Avril. « La caravane a été à Massalikoul Djinane, Yoff, Technopole et Keur Massar où tout a commencé », renseigne-t-elle





Plus de 8000 repas ont été distribués. « C’est le mois de Ramadan qui demande des actes de la sorte, explique-t-elle. Le groupe a l’habitude de faire des actions de solidarité mais ne communique pas souvent. Cette fois c’est pour permettre à plusieurs personnes d’en bénéficier qu’il faut en parler ». Ces repas sont accompagnés de bouteilles d'eau et de boisson pour mieux étancher la soif des jeûneurs.





En plus de cette distribution, ces activités se veulent des moments de communion. C’est d’ailleurs ce qui explique la présence de la Directrice générale sur le terrain. Anta Babacar Ngom Diack a déserté son bureau pour tâter le pouls de « ses clients » et autres Sénégalais lambda qu’elle a croisés à l’heure du Ndogou dans la rue.





Ces actes sont tout autant bénéfiques parce que la plupart des bénéficiaires sont dans la rue retenus par la circulation ou un travail qui finit tard.





Les riverains des endroits choisis aussi s’en réjouissent et l’apprécient à juste titre.